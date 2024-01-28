توقعات حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 28 يناير 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فإن السحب الممطرة تعاود تأثيرها على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة كما تظل فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال ووسط سيناء.



حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك عن توقعات حالة الطقس، أنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للبرودة نهارًا على كلًا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد أن الطقس اليوم سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وشددت الأرصاد على أنه اعتبارا من يوم غد الإثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط؛ يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة؛ يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى:

أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

نشاط للرياح يعمل على احساس أكثر ببرودة الطقس

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهد طقس الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على عدد من الأحياء في شرق ووسط وغرب المحافظة، لتصل العجمي وحتى العامرية وبرج العرب، في ظل موجة من الطقس السيئ تزامنًا مع ذروة نوة الكرم التي يتعرض لها عدد من المدن والمحافظات الساحلية، ومنها الإسكندرية وتمتد إلى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وبورسعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 (كم/س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

وتوجد فرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.