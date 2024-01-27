السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط القبول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 تريند البحث عبر موقع “جوجل" ومحركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويتساءل المواطنين على  لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 بتسجيل البيانات المطلوبه والتقديم في المسابقة، ولتوفير الوقت على المستعلم يرصد “الدستور” في هذا التقرير شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 ورابط تسجيل البيانات.

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في مختلف محافظات الجمهورية.. لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

يستمر التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024، إلى يوم 31 يناير الجاري، ويتاح للراغبين الآن التقديم في المسابقة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط، اضغط من هنا.

وفقًا لما تم إعلانه رسميًا حول مسابقة التربية والتعليم 2024، ستحتاج وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

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لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 في جميع المحافظات وشروط المسابقة 

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أوضح الجهاز المركزي الشروط الواجب توافرها للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، والتي تشمل الآتي:

1 - أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم محمود السيرة.

2 - ألا يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - ألا يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

4 - أن المتقدم يجتاز الاختبار.

5 - أن يجتاز المتقدم لمسابقة التربية والتعليم 2024 التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6 - اجتياز المتقدم لمسابقة التربية والتعليم 2024 الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات الحكومية.

7 - التقديم في مسابقة التربية والتعليم يكون في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم للمسابقة في البطاقة الشخصية.

8 - ألا يزيد عمر المتقدم لمسابقة التربية والتعليم على 40 عاما.

9 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

10 - أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم حاصلًا على كلية تربية (معلم فصل).

11 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

12 - أن يكون المتقدم حاصلًا على كلية تربية نوعية (معلم فصل).

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