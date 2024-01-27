السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 .. وتوزيع الدرجات

طلاب
طلاب

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويبحث أولياء الامور وطلاب الصف 3 إعدادي بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر المواقع الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة الدرجات في أسرع وقت.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب الصف الثالث الإعدادي، يرصد موقع الدستور في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية للحصول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 لمعرفة الدرجات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلكيم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

يستخدم لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي: أضغط هنا وستحصل على النتيجة بكل سهولة وفي أسرع وقت.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاءت توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني الصف الثالث الإعدادي 2024 في المواد المضافة للمجموع، كالآتي:-

  • درجات مادة اللغة العربية: 40 درجة.
    درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.
     درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.
    درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
  • درجات مادة العلوم: 20 درجة.

ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتوزيع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي في كافة المواد الدراسية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية 2024

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وباقي المحافظات بإتباع 4 خطوات إلكترونية عبر الموقع وهى كما يلي:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

الخطوة الثانية: ثم يقوم المستعلم باختيار المرحلة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية.

الخطوة الثالثة: ثم يقوم باختر الصف التابع له الطالب عند خانة الصف.

الخطوة الرابعة: واخيرًا يقوم الطالب بإختيار الفصل الدراسي الأول، ويحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية 

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