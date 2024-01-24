الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 ووزير التعليم يعلن موعد التدريب

رضا حجازى
رضا حجازى

يبحث العديد من المعلمين عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 حيث تم الاعلان خلال الأيام الماضية عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024، فى هذا السياق ترصد الدستور كل التفاصيل عن المسابقة بالاضافة إلى الاعلان عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 

يمكنك التقديم فى مسابقة المعلمين الجدد الدفعة الثانية من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

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مسوغات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم 

حددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد، كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد. 

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 بوزارة التربية والتعليم

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2024

"التنظيم والإدارة" يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم مساعد

موعد التدريب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزير وجه  بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) التي من المقرر عقدها بداية من يوم الأحد القادم ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين، بمراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات؛ لإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب. 

وأشارت الوزارة أنه سوف  يرفق معها كشوف التماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية.

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