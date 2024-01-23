"تعليم القاهرة" توضح ضوابط وآليات التصحيح لمادة الرياضيات في "الهندسة وحساب المثلثات"
عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ورشة عمل أون لاين للتأكيد على ضوابط وآليات التصحيح لمادة الرياضيات في (الهندسة وحساب المثلثات) للفصل الدراسي الأول 2023 /2024.
وأكد إيهاب فتحى موجه عام الرياضيات بالمديرية على موجهى عموم الرياضيات بالإدارات التعليمية، ضرورة الالتزام بتعليمات درجات الامتحان فى مادة الرياضيات (الهندسة وحساب المثلثات) بالآتي:
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- الاطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك.
- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الآخرى واعتماده من الموجه العام.
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.
- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).
- ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى اسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.
- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة خطأ أو الدرجة المقدرة إذا كان الإجابة صحيحة.
- يتم توزيع الدرجات على جزئيات السؤال المقالى ويكتب حاصل جميع الجزئبات على صورة بسط ومقام ثم تفقط الدرجة المعطاه.
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام ويضع للطالب الدرجة الأعلى ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.