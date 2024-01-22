المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024، واحدة من أبرز الشروط الأساسية للتقديم لمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم 2024، والتى بدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم 18 من شهر يناير الجارى، ويستمر حتى يوم 31 من شهر يناير الجارى.

المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم



ويتيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالعة المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، لمن يرغب في التقديم لأيًا من وظائف مسابقة التربية والتعليم، والتى تشمل أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول والثانى والثالث للعام الدراسى 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم لمسابقة التعليم



وتشمل المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024، خريجى أقسام تعليم أساسي أو ابتدائي، معلم فصل بكلية التربية أوكلية التربية والنوعية، بشرط أن يكون التقديم العام للمتقدم مقبول فأعلى، وأن يجتاز المتقدم الاختبار وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمقرر إقامتها فى مركز تقييم القدرات والمسابقات فى مدينة نصر إلكترونيًا عبر بنوك أسئلة تم إعدادها من قبل مختصين لقياس قدرات ومهارات المتقدمين وضمان اختيار أفضل العناصر.

كما يتعين على المتقدم لوظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 اجتياز التدريبات التى تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لضمان إتمام إجراءات الالتحاق بالوظيفة محل الإعلان، مع العلم أن جميع الإجراءات ممكينة وتخضع لرقابة مركزية لضمان تكافؤ الفرص والشفافية ومنع أى محاولة للتلاعب أو التحايل على شروط المسابقة.

بوابة الوظائف الحكومية



وتعد بوابة الوظائف الحكومية هى الوسيلة الوحيدة للتقديم فى مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024، والتى يتم من خلالها اختيار وظائف التربية والتعليم وتحديد المحافظة محل الإقامة لملء طلب التقديم إلكترونيًا بعد التأكد من استيفاء الشروط ومتطلبات إعلان الوظيفة، ثم ادخال البيانات الأساسية للمتقدم وارفاقها بالمستندات الدالة علي ذلك، وتأكيد الطلب ليظهر رقم تسجيل يمكنك من خلاله متابعة موقف طلبك سواء بالقبول أو الرفض والخطوات اللاحقة.