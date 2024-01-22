الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024، واحدة من أبرز الشروط الأساسية للتقديم لمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم 2024، والتى بدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم 18 من شهر يناير الجارى، ويستمر حتى يوم  31 من شهر يناير الجارى.

المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم


ويتيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالعة المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، لمن يرغب في التقديم لأيًا من وظائف مسابقة التربية والتعليم، والتى تشمل أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول والثانى والثالث للعام الدراسى 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم لمسابقة التعليم


وتشمل المؤهلات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم 2024، خريجى أقسام تعليم أساسي أو ابتدائي، معلم فصل بكلية التربية أوكلية التربية والنوعية، بشرط أن يكون التقديم العام للمتقدم مقبول فأعلى، وأن يجتاز المتقدم الاختبار وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمقرر إقامتها فى مركز تقييم القدرات والمسابقات فى مدينة نصر إلكترونيًا عبر بنوك أسئلة تم إعدادها من قبل مختصين لقياس قدرات ومهارات المتقدمين وضمان اختيار أفضل العناصر.

كما يتعين على المتقدم لوظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 اجتياز التدريبات التى تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لضمان إتمام إجراءات الالتحاق بالوظيفة محل الإعلان، مع العلم أن جميع الإجراءات ممكينة وتخضع لرقابة مركزية لضمان تكافؤ الفرص والشفافية ومنع أى محاولة للتلاعب أو التحايل على شروط المسابقة.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

بوابة الوظائف الحكومية


وتعد بوابة الوظائف الحكومية هى الوسيلة الوحيدة للتقديم فى مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024، والتى يتم من خلالها اختيار وظائف التربية والتعليم وتحديد المحافظة محل الإقامة لملء طلب التقديم إلكترونيًا بعد التأكد من استيفاء الشروط ومتطلبات إعلان الوظيفة، ثم ادخال البيانات الأساسية للمتقدم وارفاقها بالمستندات الدالة علي ذلك، وتأكيد الطلب ليظهر رقم تسجيل يمكنك من خلاله متابعة موقف طلبك سواء بالقبول أو الرفض والخطوات اللاحقة.

اقرأ أيضاً

جهز ورقك الآن.. المستندات المطلوبة ورابط التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم الجديدة

مسابقة التربية والتعليم المؤهلات المطلوبة التنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية مسابقة التعليم وظائف التعليم

مواد متعلقة

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

جهز ورقك الآن.. المستندات المطلوبة ورابط التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم الجديدة

التعليم: ندرب 45 طالبا على مهارات مختلفة لتمثيل مصر فى مسابقة عالمية عام 2024

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس