أخبار فاتتك|منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة الكونغو.. ومواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت القاهرة، في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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مسلسلات رمضان 2024|نشوى مصطفى عن "إمبراطورية ميم": تجربة عظيمة

عادت الفنانة نشوى مصطفى إلى عالم الدراما من جديد، من خلال تعاقدها على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني ٢٠٢٤، ليكون ضمن دراما رمضان.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الفراخ من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون.

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مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عقب اقتحامها بلدة بيت ريما، وقرية دير غسانة شمال غرب رام الله.

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بالأماكن والمواعيد.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن قطع المياه عن بعض المناطق غدًا الإثنين، جراء تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، وهو الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه.

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الأكثر بحثًا.. القصة الكاملة لـ"حلق" خالد سليم شعره على الهواء

تصدر اسم الفنان خالد سليم، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حلاقة شعره على الهواء مباشرة في أحد البرامج.

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