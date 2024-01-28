الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأماكن والمواعيد.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق غًا الإثنين، جراء تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، وهو الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القاهرة

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي "جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس 1، 2  ومساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور"، وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.

ونوهت الشركة، إلي أن مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة، تبدء اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الإثنين 29-1-2024 حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء 30-1-2024 لمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب تٌوزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125. 

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