الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن: سنرد على مقتل جنودنا فى الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.

وقال بايدن في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "كان يومنا صعبًا الليلة الماضية في الشرق الأوسط".

وأضاف بايدن: "فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة. سنرد"، محملًا مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران.

وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قد قال في وقت سابق عقب الهجوم: "لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف في تصريح له: "الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على قواتنا".

وأعلن البيت الأبيض، سابقًا، عقد اجتماع على أعلى مستوى في واشنطن بعد الهجوم على القوات الأمريكية.

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