عاجل.. بايدن: سنرد على مقتل جنودنا فى الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.
وقال بايدن في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "كان يومنا صعبًا الليلة الماضية في الشرق الأوسط".
وأضاف بايدن: "فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة. سنرد"، محملًا مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران.
وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قد قال في وقت سابق عقب الهجوم: "لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف في تصريح له: "الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على قواتنا".
وأعلن البيت الأبيض، سابقًا، عقد اجتماع على أعلى مستوى في واشنطن بعد الهجوم على القوات الأمريكية.