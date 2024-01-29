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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2024/1/29

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون للخارج على معرفة سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-1-2024، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 

ويقدم "الدستور" في السطور القادمة خدمة تشمل نشر سعر العملات بكل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع نحو 8.29 جنيه.

ولامس سعر الريال السعودي داخل بنك مصر الـ8.22 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك المصرية
وبحسب موقع بنك مصر فإن سعر اليورو بلغ 33.61 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 33.41 جنيه.

فيما استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 33.50 جنيه للبيع، و33.35 جنيه في حالة الشراء.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري
 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري اليوم نحو 38.97 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 39.35 جنيه للبيع.

 واستقر سعر بيع الجنية الإسترليني في بنك الإسكندرية عند 39.35 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء نحو 39.06 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.39 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.41 في حالة الشراء.

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