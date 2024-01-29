الشرطة الباكستانية توقف تجمعًا لأنصار عمران خان وتعتقل العشرات

اعتقلت الشرطة الباكستانية، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وحض مسؤولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.

وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، والمطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة، وقد اعتقلتهم الشرطة، واقتادتهم في شاحنات.

وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري للوكالة: "إن اعتقالات جرت أيضًا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد".

وقال مسؤولو الشرطة إن ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.