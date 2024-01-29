المقاصة يستضيف طنطا والقناة يواجه التعدين وأسوان يصطدم ببروكسى فى دورى المحترفين

تخوض فرق طنطا وبروكسي والقناة ثلاث مباريات مصيرية في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع عشر والأخير في المرحلة الأولى لمسابقة دوري المحترفين .

ويحل طنطا ضيفا على المقاصة ويستضيف القناة فريق النصر للتعدين ويحل بروكسي ضيفا على أسوان وتتنافس فرق طنطا وبروكسي والقناة على التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى التي ستلعب في المرحلة النهائية على الصعود للدوري الممتاز بينما تأكد وجود فرق أسوان والمقاصة والنصر للتعدين ضمن الفرق التي ستحتل المراكز من الحادي عشر إلى العشرين وتلعب في المرحلة النهائية على تفادي الهبوط لدوري القسم الثاني " ب".

طنطا ولا بديل عن الفوز أمام المقاصة

في ملعب الترسانة يحل طنطا الثامن برصيد 26 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على المقاصة التاسع عشر برصيد تسع نقاط بقيادة طارق حجاج ويرفع طنطا شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 29 وضمان التواجد في المراكز العشرة الأولى دون انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع التاسع عشر.

في المقابل المقاصة في موقف لا يحسد عليه خاصة أن فارق النقاط بينه وبين أسوان الذي يحتل المركز الثالث عشر 13 نقطة سيكون من الصعب تعويضها في المرحلة الأخيرة التي سيلعب خلالها كل فريق 9 مباريات.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده محمود النحاس وعماد فرج ومعهم طار ق عبد السلام حكما رابعا.

نفس الأمر ينطبق على النصر للتعدين الذي يحتل المركز الأخير برصيد ست نقاط ويحل ضيفا على فريق القناة الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 28 وانتظار تعثر السكة الحديد أو طنطا أو بروكسي للتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى.

يدير المباراة أحمد حامد فهيم ويساعده عادل ماهر وعلاء علي السروي ومعهم مصطفى عبد الرحيم حكما رابعا.

فريق القناة

بروكسي في مهمة صعبة أمام أسوان

ويحل بروكسي العاشر برصيد 26 نقطة بقيادة محمد حامد ضيفا على أسوان الثالث عشر برصيد 22 نقطة وتمثل المباراة اختبارا صعبا لبروكسي الذي يسعى للفوز والوصول للنقطة 29 التي تضمن له التواجد ضمن المراكز العشرة الأولى وفي حالة التعادل سينتظر بروكسي تعثر القناة وهزيمة السكة الحديد أوطنطا.

على الجانب الأخر يسعى أسوان للوصول للنقطة 25 وزيادة الفارق مع الفرق التي تليه في الترتيب حتى يخوض المرحلة الأخيرة وهو بعيد عن صراع الهبوط للقسم الثاني " ب ".

يدير المباراة محمد طه ويساعده وائل عاطف ووائل فتحي ومعهم إبراهيم رمضان حكما رابعا.