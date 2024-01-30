الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

أطلقت محافظة الجيزة البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب مدارس محافظة الجيزة، بعد أن كانت المحافظة توفرها فقط عبر المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط  البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024.

 

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية

يستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، والتي توفر نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ونتيجة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة 

وكان أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد أطلق البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة بالتزامن مع جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية. 

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://www.gizaedu.net/

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وبلغت نسبة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة ٨٠.٨٧%، وتقدم للامتحانات ١٨٩ ألف و٧٦٦ طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألف و٩٧٣ طالب.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي القسم المهني ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

وكان طلاب الشهادة الاعدادية قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الاول الاسبوع الماضي وبدأت بعضها فورا تصحيح الامتحانات. 

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بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

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موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة ثالثة إعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة نتيجة الإعدادية

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