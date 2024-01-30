رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

زاد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات القليلة الماضية وذلك مع إعلان عدد كبير من مديريات التربية والتعليم عن نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول خلال الأيام الماضية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 من خلال الموقع الرسمي للمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تنشر المديرة كافة المعلومات الخاصة بالنتيجة ويمكن البحث عنها باستخدام البيانات الشخصية للطالب ورقم جلوسه في الامتحانات وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب بدقة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

عرض درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2024

يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2024 عقب الانتهاء رسميا من من أعمال الكنترول وتصحيح كراسات إجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية وذلك خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام فقط حيث يتم اعتمادها رسميا من المحافظة ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

أشارت المديرية إلى أن هناك توجيهات رسمية الكنترول على ضرورة تحر الدقة والمراجعة أثناء تصحيح الامتحانات لكل جزئية وعدم إهمال اي جزئية محاب عنها ورصد درجات الطالب بعناية ومراجعتها مراجعة دقيقة والتأكد من وضع درجات لكافة جزيئات الإجابة.

عدد طلاب الإعدادية في محافظة المنوفية 2024 في الترم الأول

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأواقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بلغ عددهم نحو 82477 طالبًا وطالبة في المواد الدراسية وذلك خلال 224 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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