الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية مع استمرار عمليات التصحيح والتدقيق لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية خلال أيام.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج. 

 

كيف احصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟

يستطيع طلاب مدارس الاسكندرية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية. 

وتستمر حتى الان عمليات تصحيح نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية في جميع المدارس على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية خلال أيام. 

وكان طلاب الإعدادية بمحافظة الاسكندرية قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري 2023- 2024 يوم 24 يناير الماضي، بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم في المحافظات المختلفة وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بما يتناسب مع ظروفهم.

كما يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي في كل محافظة على حدة فور الانتهاء من عمليات التصحيح التي تمت فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الاول. 

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024

 

موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية النتائج

 

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية أو البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية من خلال الضغط على الرابط التالي http://www.alexandria.gov.eg

، ثم اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية، وسيتم توفيرها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق واعتماد نتيجة 3 إعدادي الاسكندرية من محافظ الاسكندرية وتوفيرها الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أو بالمدارس بالمجان. 

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة أمس الاثنين بعد اعتماد المحافظ لها لتكون أو لمحافظة تعلن عن نتيجة ثالثة إعدادي. 

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

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آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

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