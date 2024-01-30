نتيجة الشهادة الإعدادية في 3 محافظات.. القاهرة أبرزها

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 78.4%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186.266 ألف طالب وطالبة نجح منهم 145.947 ألف شخص، وسيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي.

وفي محافظة الجيزة، اعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.87%؛ بإجمالي عدد طلاب 200 ألف و85 طالبًا موزعين 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وفي محافظة شمال سيناء، اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 84.7% من المتقدمين للامتحانات، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحيي محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة..

وأكد المحافظ، أنه تقدم للامتحانات عدد 8 آلاف و235 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان، 8200 طالب وطالبة، حصل عدد 1249 طالبا وطالبة على نسبة أقل من 50% وحصل عدد 6951 طالبا وطالبة علي أعلى من 50%.

وفي محافظة الدقهلية، اعتمد محافظ الدقهلية أيمن مختار نتيجة الشهادة الإعدادية، وخصصت محافظة الدقهلية رابط خاصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، حيث وضعت رابطا إلكترونيا عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوضحته أنه خاص بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ناصر شعبان أن إجراءات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي ما زالت مستمرة، وأنه تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية.



وحدد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بداية فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق باقي المواد ورصد الدرجات وتدقيقها واعتمادها من محافظ الدقهلية