الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشارك احتفالية الكنيسة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفال الطائفة الإنجلية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وشهد  محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.

أشاد بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة 

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.


وأضاف محافظ القاهرة أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين جميع فئات تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة بين المصريين ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم تنجح أبدًا محاولات التأثير عليها.


شهد الإحتفال عدد من الوزراء، والمحافظين، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة،  ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الدولة.


وكان محافظ القاهرة قد أصدر منذ قليل  تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.
كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد  محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد الكنيسة الانجيلية قصر الدوبارة

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