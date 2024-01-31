الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الأساسى.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 بالرقم القومى

بوابة التعليم الأساسي
بوابة التعليم الأساسي

أتاحت محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك لجميع الصفوف الدراسية لطلاب وزارة التربية والتعليم داخل محافظة القاهرة .

ومكنت "محافظة القاهرة" الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 مباشرة من بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس والرقم القومي.

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي

ويرصد التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي للتلميذ من خلال بوابة التعليم الأساسي يرجى إتباع التالى:-

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتائج الطلاب».

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

اختيار المرحلة التعليمية.

الضغط على «النتائج».

اختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

كتابة الرقم القومي للطالب كما هو مدون  فى شهادة الميلاد.

يتم عرض النتيجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

دلالات ألوان نتائج لصفوف مرحلة التعليم الأساسي

منذ أعوام قليلة مضت اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الألوان للتعبير عن مستوى الطالب كبديل للدرجات كالتالي:
 اللون الأحمر 
يدل على أن الطالب لم يتقن هذه المهارات، وحصل على درجات من 1 لـ50 درجة.

اللون الأصفر 
يوضح أن الطالب يحتاج المزيد من التعلم والدعم، وحصل على درجات من 50 لـ 65 درجة.
اللون الأخضر
يشير  إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لـ 85 درجة.
اللون الأزرق 
يدل اللون الازرق على أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، وحصل على درجات من 85 لـ 100 درجة.

txt

شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024.. والأوراق المطلوبة

txt

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤

أتاحت وزارة التربية والتعليم طرق عديدة للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 وهي كالتالي:

من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حسب مواعيد انتهاء المراجعة والتصحيح، حسب كل مدرسة على حدة، أو من خلال الدخول على الصفحات الرسمية لكل مدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

بوابة التعليم الأساسي وأولياء الطلاب نتائج الامتحانات نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل.. الباز: مصر خسرت 6 مليارات دولار جراء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى