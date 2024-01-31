بوابة التعليم الأساسى.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 بالرقم القومى

أتاحت محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك لجميع الصفوف الدراسية لطلاب وزارة التربية والتعليم داخل محافظة القاهرة .

ومكنت "محافظة القاهرة" الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 مباشرة من بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس والرقم القومي.

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي

ويرصد التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالرقم القومي للتلميذ من خلال بوابة التعليم الأساسي يرجى إتباع التالى:-

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتائج الطلاب».

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

اختيار المرحلة التعليمية.

الضغط على «النتائج».

اختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

كتابة الرقم القومي للطالب كما هو مدون فى شهادة الميلاد.

يتم عرض النتيجة.

دلالات ألوان نتائج لصفوف مرحلة التعليم الأساسي

منذ أعوام قليلة مضت اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الألوان للتعبير عن مستوى الطالب كبديل للدرجات كالتالي:

اللون الأحمر

يدل على أن الطالب لم يتقن هذه المهارات، وحصل على درجات من 1 لـ50 درجة.

اللون الأصفر

يوضح أن الطالب يحتاج المزيد من التعلم والدعم، وحصل على درجات من 50 لـ 65 درجة.

اللون الأخضر

يشير إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجات من 65 لـ 85 درجة.

اللون الأزرق

يدل اللون الازرق على أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، وحصل على درجات من 85 لـ 100 درجة.

طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤

أتاحت وزارة التربية والتعليم طرق عديدة للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 وهي كالتالي:

من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حسب مواعيد انتهاء المراجعة والتصحيح، حسب كل مدرسة على حدة، أو من خلال الدخول على الصفحات الرسمية لكل مدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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