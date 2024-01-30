الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024.. والأوراق المطلوبة

مسابقة وظائف التربية
مسابقة وظائف التربية والتعليم

يبحث كثيرين عن شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد احتياجات المدارس الحكومية بجميع المحافظات للنهوض بالعملية التعليمية.

شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني شروط تقديم مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024 التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها والتي تتخلص فيما يلي:-

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة من تاريخ نشر الاعلان.

اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن في محافظة الإقامة.

لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

أن يجتاز كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

أن يخضع لتحليل المخدرات والكشف الطبي اللازم.

ألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير التراكمي مقبول فأعلى.
اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم للفائزين.

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الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة ال 30 ألف معلم

يجب على خريجي كليات التربية من كاة الجامعات المصرية الراغبين في التقديم في وظائف مسابقة الـ 30 ألف معلم تحميل الأوراق التالية بشرط أن تكون أصلية وملونة وبصيغة jpg عبر الموقع الإلكتروني والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 4 صور شخصية حديثة للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المؤهل الدراسي موضح به التقرير العام.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمة المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

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موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

يمكن التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 الشاغرة خلال الفترة من يوم 18-31 يناير 2024 عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة وتحميل كافة المستندات التي تثبت المعلومات المسجلة.

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