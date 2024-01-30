رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024 بالرقم القومي

تظهر نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي عقب ما يقرب أسبوعين ليتمكن بعدها ذوي الهمم من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت إعاقته للحصول على مميزات الكارت، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

يستطيع المواطنون من ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة الصحة لذلك من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

وللاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024، ادخل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، أو اضغط على الرابط التالي http://www.smcegy.com/site/car/، اختر قسم أخبارنا، قم بالضغط على أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، قم بالضغط على رابط الموقع الإلكتروني الكشف الطبي، ثم اختيار الاستعلام ثم سجل الرقم القومي الخاص بك، واضغط على بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024.

متى تظهر نتيجة كارت الخدمات المتكاملة؟

تستغرق نتيجة الكشف الطبي للمعاقين حوالي 10 إلى 14 يوم، وبعدها يتم ربط نتيجة كارت الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

ويتم منح بطاقة الخدمات المتكاملة والتي توفر الكثير من المزايا لحامليها طبقا للائحة الوزرة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لمساعدتهم في الحصول على المزايا والخدمات التي أقرها القانون الخاص بتلك الفئة، كما حددت الوزارة الاعاقات التي من حقها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي فاقدي البصر، والبتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر، إضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات.