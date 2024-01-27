السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة  عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، حيث خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات وهي ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي https://rdis.moss.gov.eg، ثم اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة"ثم اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وقم بإدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

مميزات كارت الخدمات المتكاملة في 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات كارت الخدمات المتكاملة في 2024 وهي كالتالي: 

الجمع بين معاشين.

 التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الإعفاء من الضرائب.

 خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

 خصومات على الأندية الرياضية.

 الكشف المجاني في المستشفيات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

 الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الدمج في المدارس.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الدمج في المعاهد والجامعات.

شروط الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الشخص مصري الجنسية، أن يكون الشخص حاصلًا على تقرير تقييم طبي من الجهة المختصة، وأن يكون الشخص مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة تتباين وفقا لموقف كل متقدم من حيث القبول أو استكمال الإجراءات،

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