السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبدالرحمن يرسم لوحات حية بمعرض الكتاب لإسعاد الأطفال (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

جلس الطالب عبد الرحمن درويش في كلية الفنون التطبيقية بقسم الزخرفة على كرسيه وفي يده الفرشاة والألوان في أحد أركان جناح الأطفال بمعرض الكتاب ليشارك في المعرض برسم لوحات تعبيرية تجسد مشاهد حية من الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وتنوعت رسومات عبد الرحمن ما بين مشاهد حية لجوانب مختلفة من معرض الكتاب وبعض الرسومات الشخصية للأطفال الذين يطلبونها منه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 


يعتبر معرض الكتاب للأطفال فرصة لا تقدر بثمن لتعزيز حب القراءة والثقافة، حيث يُظهر التنوع في الفعاليات والتجارب الفنية وأهمية تشجيع الأطفال على اكتساب مهارات جديدة.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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فنون تطبيقية الزخرفة جناح الأطفال بمعرض الكتاب المعرض لوحات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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