السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"علاج الإدمان" يطلق أنشطة توعوية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

جريدة الدستور

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر  حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، ويتم تنفيذ أنشطة توعوية لزوار المعرض تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للصندوق  لعلاج مرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.

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وتتضمن الأنشطة التوعوية  لصندوق مكافحة الإدمان تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا" تستهدف  توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر من زوّار معرض الكتاب بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق  على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق او الجهات الشريكة مع الخط الساخن.

ووجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف البرامج التوعوية عن أضرار  تعاطى المواد المخدرة وأيضًا تنفيذ انشطة عن أضرار التدخين  تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة  للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء الأسر المترددة على معرض القاهرة الدولى للكتاب  تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين.

أيضا تنفيذ  أنشطة "فكر.. شارك.. قرر" وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة تحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل "صحتك أمانة..  لا للتدخين"، كما يتضمن أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، أيضا لعبة "المتاهة" وهى إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير فى الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ الانشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة  أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتوازي ايضا مع تنفيذ الانشطة التوعوية فى المدارس والجامعات طوال  فترة الدراسة  كذلك فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "  والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة  " لرفع وعى الأسر  بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطي  وكيفية العلاج من الإدمان  من خلال الخط الساخن “16023”.

علاج الإدمان نيفين القباج التضامن الاجتماعي القاهرة الدولي للكتاب حماية الشباب

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