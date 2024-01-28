تُعد الخدمات المتكاملة من أهم الحقوق التي توفرها الدولة لـ الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تشمل مجموعة من الخدمات التي تُساعدهم على المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

وتتنوع الخدمات المتكاملة ما بين الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، كما تشمل الخدمات الوظيفية والثقافية والترفيهية.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي؟

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. اضغط على قسم "الخدمات الإلكترونية". اضغط على خدمة "استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة". أدخل الرقم القومي للمعاق. أدخل تاريخ الميلاد. اضغط على زر "بحث".

عن طريق تطبيق الخدمات المتكاملة

يمكنك تحميل تطبيق الخدمات المتكاملة على هاتفك الذكي من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر آبل. بعد تثبيت التطبيق، قم بفتحه واتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي". أدخل الرقم القومي للمعاق. أدخل تاريخ الميلاد. اضغط على زر "بحث".

سيعرض التطبيق لك نتيجة الكشف الطبي، سواء كانت "مقبول" أو "غير مقبول".

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لكي يحصل الشخص على كارت الخدمات المتكاملة، يجب أن يكون لديه إحدى الإعاقات التالية:

الإعاقة البصرية.

الإعاقة السمعية.

الإعاقة الحركية.

الإعاقة الذهنية.

الإعاقة المتعددة.

كما يجب أن تثبت نسبة الإعاقة لدى الشخص بنسبة لا تقل عن 50%.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة لصاحبه العديد من المزايا، منها:

الحصول على الاحتياجات الأساسية، مثل كراسي متحركة وأجهزة سمعية وبصرية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية.

الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية.

الحصول على فرص العمل والتوظيف.

كيفية التقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

يمكنك التقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال أحد مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولكي تتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب عليك تقديم المستندات التالية: