مع اقتراب الساعات الصباحية يحرص آلاف المسلمين على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-1-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار، وذلك لما له من فضل عظيم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور أدعية مستجابة ودعاء الفجر، وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-1-2024.

دعاء الفجر مكتوب

«اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والغدر، والهرم، وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والخوف، والذلة، والغم، والمرض، وفتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم، ومن شر ما عملته، ومن شر ما لم أعمله، اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، وهذه الأدعية من الأدعية التي تتضمن طلب الخير والرزق، والنجاة من الشرور، والهداية إلى طريق الحق، والفوز بالجنّة».

أذكار الصباح اليوم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده.

اللهم أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

دعاء للمتوفين

«اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي المتوفاة واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقها النعيم والسعادة في الدارين، واجعل لنا ولها دخول جنتك مع الأنبياء والصالحين، اللهم أنزل عليها الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، وارحمنا واغفر لنا جميعًا يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أصابه الهم والغم واشتد كربه، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

دعاء دخول الامتحان

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء ختم القرآن

اللهم إنا نسألك الرحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا، وتلمّ بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها إلفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

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دعاء دخول المسجد

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا توجه للصلاة: (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا)، ويجدر بالذكر أن هذا الدعاء يقال عند دخول أي مسجد، وليس المسجد الحرام فحسب.

ويدخل المسجد برجله اليمنى، ثم يقول: (باسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك).