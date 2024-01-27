العد التنازلى بدأ.. موعد شهر رمضان 2024 وأهم الأدعية للشهر الكريم

موعد شهر رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

موعد شهر رمضان 2024

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعه الإلكترونى الموعد الفلكى لشهر رمضان المجيد 2024 ـ1445 هجرؤيا .

وأوضح منشور الخاص بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقًا للدرسات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن أول أيام شهر رمضان في عام 2024 يكون في 11 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

من المتعارف عليه أن دار الإفتاء المصرية تبدأ الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445 هجرية،والذى يوافق 10 مارس 2024.

وتقوم دار الإفتاء بتحديد إذا كان اليوم التاسع والعشرون هو المتمم لشهر شعبان أم سيستمر الشهر حتى اليوم الثلاثين. ومن ثم تعلن دار الإفتاء عن موعد شهر رمضان ليكون رأيها هو الأمر الناهى والقاطع فى تحديد موعد الصيام .

العد التنازلي لشهر رمضان الكريم

ومع تقديرات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن فإن 42 يوما هم ما يفصلوننا عن شهر الصيام .

أدعية شهر رمضان المبارك

أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ

اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خيرٍ سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين

يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولاً، وعيبي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل