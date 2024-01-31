توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول وثانى 2024، لجميع المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ازدادت حركات البحث جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين تزامنًا مع إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

يرصد "الدستور" في التقرير التالي توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2024:

مادة اللغة العربية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 مادة اللغة العربية إلى 80 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 40 درجة لكل تيرم.



توزيع درجات مادة العلوم 40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 20 درجة لكل تيرم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 اللغة الإنجليزية

وجاءت توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 مادة اللغة الإنجليزية على 60 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 30 درجة لكل تيرم.

وتوزيع درجات مادة الدرسات على 40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 20 درجة لكل تيرم



تقسيمة درجات الشهادة الاعدادية مادة الرياضيات

تقسيمة درجات الشهادة الاعدادية فرع الجبر في مادة الرياضيات على 30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 15 درجة لكل تيرم.

توزيع درجات فرع مادة الهندسة من الدرجات إلى 30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني، بواقع 15 درجة لكل تيرم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية من 280 درجة للمجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2023 حيث أن المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة وكذلك للترم الثانى موزعين كالتالى:

40 درجة للغة العربية

20 درجة للعلوم

30 درجة للغة الإنجليزية

20 درجة للدراسات الاجتماعية

15 درجة للجبر

15 درجة للهندسة

وكانت قد اعتمدت محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٧٨٪، ومحافظة الجيزة بنسبة نجاح ٨١٪.