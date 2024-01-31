الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

طلاب
طلاب

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وطالب أيمن موسي، مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، وذلك من خلال رقم جلوس الطالب خلال اليوم.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم  ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤ %.

txt

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024


في ذات السياق، فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابـــط https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory، برقم جلوس الطالب.

وكان قد اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب التفوق.. كالتالي:

في المركز الأول "الهرم"، الثاني "الدقي"، الثالث "العجوزة"، الرابع "6 أكتوبر"، الخامس "الشيخ زايد"، السادس "الصف"، السابع "الوراق"، الثامن "جنوب الجيزة"، التاسع "العمرانية"، العاشر "شمال الجيزة".

الحادى عشر "البدرشين"، الثاني عشر "العياط "، الثالث عشر "حدائق أكتوبر"، الرابع عشر "منشاة القناطر"، الخامس عشر "أطفيح"، السادس عشر "بولاق الدكرور"، السابع عشر "الحوامدية"، الثامن عشر "كرداسة"، التاسع عشر "أوسيم"، العشرون "أبوالنمرس"، والحادي والعشرون "الواحات البحرية".

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.


وتقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية؛ حيث حصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبًا.

نتيجة الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة طلاب الشهادة الإعدادية 2023 2024 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية محافظ القاهرة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

كريم نيدفيد يلحق بمعسكر الأهلى فى الإمارات عقب انتهاء الامتحانات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

اليوم.. ختام امتحانات النقل الثانوي الأزهري في مطروح

كل شىء عن ماراثون «الثانوية العامة 2024»: تسليم الاستمارات الإلكترونية 11 فبراير.. والامتحانات 22 يونيو

"التعليم" تكشف خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات ويثنى على تحويل معظم الاختبارات إلى إلكترونية

رئيس "المركزية الأزهرية" بالغربية: امتحانات النقل تسير بسلاسة ولا شكاوى

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس