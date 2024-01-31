إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وطالب أيمن موسي، مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، وذلك من خلال رقم جلوس الطالب خلال اليوم.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.



في ذات السياق، فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابـــط https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory، برقم جلوس الطالب.

وكان قد اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب التفوق.. كالتالي:

في المركز الأول "الهرم"، الثاني "الدقي"، الثالث "العجوزة"، الرابع "6 أكتوبر"، الخامس "الشيخ زايد"، السادس "الصف"، السابع "الوراق"، الثامن "جنوب الجيزة"، التاسع "العمرانية"، العاشر "شمال الجيزة".

الحادى عشر "البدرشين"، الثاني عشر "العياط "، الثالث عشر "حدائق أكتوبر"، الرابع عشر "منشاة القناطر"، الخامس عشر "أطفيح"، السادس عشر "بولاق الدكرور"، السابع عشر "الحوامدية"، الثامن عشر "كرداسة"، التاسع عشر "أوسيم"، العشرون "أبوالنمرس"، والحادي والعشرون "الواحات البحرية".

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.



وتقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية؛ حيث حصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبًا.