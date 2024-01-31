الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية

مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي يحرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 وخطوات الحصول عليها عبر جوجل، حيث اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في المحافظة، منذ قليل، بنسبة نجاح قد بلغت 80.87%، كما أن اعتمد نتيجة القسم المهني بنسبة نجاح تصل إلى 96.85%، وبلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 100%، وتكون نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 للمكفوفين 92.59%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير  خطوات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 والرابط.

رابط نتيجة إعدادية الجيزة

ويتاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة الجيزة عبر إتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتعليم الجيزة من هنا.
  2. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. إدخال رقم الجلوس.
  4. الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

جدير بالذكر أنه قد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 محافظة الجيزة وذلك بحضور أشرف سلومة، بصفته مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، حيث أن تقدم للامتحانات عدد 189 الف و766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح عدد 152 ألف و973 طالب.

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وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول (الهرم)، المركز الثانى (الدقي)، المركز الثالث (العجوزة)، المركز الرابع (٦ أكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (الصف)، المركز السابع (الوراق)، المركز الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادي عشر ( البدرشين )، المركز الثانى عشر (العياط )، المركز الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، المركز الرابع عشر ( منشأة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، المركز السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، المركز التاسع عشر (أوسيم )، العشرون (أبو النمرس ) والمركز الحادي والعشرون ( الواحات البحرية).

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة بالاسم

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة لعام 2024 بالاسم الرتم الأول، وذلك عبر الدخول على وقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، والحصول على النتيجة بالاسم فقط ويكون من خلال الهاتف 09000160 أو عبر المحمول 5960.

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