موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ، إنه يجرى الآن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة حتى الانتهاء من كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بمشاركة أكثر من 2000 معلم يشاركون في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.



وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، حرص المديرية على تلبية احتياجات كافة المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة وتذليل العقبات لهم حتى تتم عملية التصحيح في جو من الهدوء لضمان سير عملية التصحيح ورصد الدرجات دون حدوث أي خطأ قد يؤثر علي مستقبل الطلاب.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إلى أن أعمال رصد الدرجات تسير بانتظام كل يوم وعقب انتهاء تصحيح المواد الدراسية يتم رصدها فورًا يعقبها عملية جمع الدرجات لتحقيق أكبر قدر من الدقة وسيتم إعلان النتيجة عقب ذلك مباشرة.



وقال عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 78 ألفا 820 طالبا وطالبة موزعين على 368 لجنة على مستوى المحافظة منها 334 لجنة عامة و34 لجنة اعدادية مهنية يشرف عليها 19 ألف ملاحظ لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتي العمليات في عملية تقدير الدرجات مؤكدًا على ضرورة المتابعة والمرور على مراكز تصحيح الإجابات ورصد أي مشكلة تطرأ او تعطل عملية التصحيح.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالمحافظة بدأت عقب انتهاء الامتحانات، ويعقبها رصد وجمع الدرجات وتستمر 10 أيام وعقب ذلك يتم اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإعلانها رسميًا.