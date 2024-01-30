الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في تصنيف ويبوماتركس.. جامعة أسيوط تحتل المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية

تصنيف جامعة أسيوط
تصنيف جامعة أسيوط

حققت جامعة أسيوط انجازًا جديدًا في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم، حيث أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة تقدم جديد حققته الجامعة طبقًا لتصنيف ويبوماتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار، حيث سجلت الجامعة 474250 استشهادًا، بزيادة قدرها 51.111 استشهادًا، خلال الستة شهور الأخيرة، وبذلك احتلت المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 770 عالميًا.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن ما تحققه جامعة أسيوط من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في التصنيفات الدولية هو نتاج التخطيط الإستراتيجي الذي تتبناه الجامعة، وفقًا للخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية؛ في البناء، والتنمية الشاملة.


وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، أن تصنيف ويبوماتركس لاستشهادات جوجل سكولار Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles؛ يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، ويعتمد على حساب عدد الاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة للباحثين بالجامعات؛ حيث يتم حسابها وفقًا للباحث العلمي جوجل سكولار.

وكان قد استعرض الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة شركة أسيوط لتكرير البترول ومصنع أسيوط للأسمدة، لتعزيز سبل التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البيئة المحيطة، ولتجنب آثار التغيرات المناخية، كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف إستراتيجية الجامعة.


وأكد الدور المهم والمحوري الذي تقوم به جامعة أسيوط، لتعزيز الممارسات البيئية، وتجنب آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها، وعلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، لافتًا إلى دعم التعاون مع الجهات المعنية بالبيئة، ومشاركتها في مختلف الفاعليات العلمية المحلية والدولية التي تعقدها الجامعة.

IMG-20240130-WA0014
IMG-20240130-WA0014
جامعة أسيوط ووزارة التعليم العالي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لتصنيف ويبوماتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار التصنيفات الدولية الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي

مواد متعلقة

ضمن خطة التطوير والتجميل.. تركيب "إنترلوك" بالشوارع الضيقة في صدفا بأسيوط

محافظ أسيوط: تضافر الجهود للحفاظ على الأراضي الزراعية

تنظيم فعاليات للأطفال بمكتبة مصر العامة في أسيوط

تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى