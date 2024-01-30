في تصنيف ويبوماتركس.. جامعة أسيوط تحتل المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية

حققت جامعة أسيوط انجازًا جديدًا في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم، حيث أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة تقدم جديد حققته الجامعة طبقًا لتصنيف ويبوماتركس الإسباني لاستشهادات جوجل سكولار، حيث سجلت الجامعة 474250 استشهادًا، بزيادة قدرها 51.111 استشهادًا، خلال الستة شهور الأخيرة، وبذلك احتلت المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 770 عالميًا.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن ما تحققه جامعة أسيوط من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في التصنيفات الدولية هو نتاج التخطيط الإستراتيجي الذي تتبناه الجامعة، وفقًا للخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية؛ في البناء، والتنمية الشاملة.



وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، أن تصنيف ويبوماتركس لاستشهادات جوجل سكولار Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles؛ يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، ويعتمد على حساب عدد الاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة للباحثين بالجامعات؛ حيث يتم حسابها وفقًا للباحث العلمي جوجل سكولار.

وكان قد استعرض الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة شركة أسيوط لتكرير البترول ومصنع أسيوط للأسمدة، لتعزيز سبل التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البيئة المحيطة، ولتجنب آثار التغيرات المناخية، كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف إستراتيجية الجامعة.



وأكد الدور المهم والمحوري الذي تقوم به جامعة أسيوط، لتعزيز الممارسات البيئية، وتجنب آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم خدماتها للمجتمع المحيط بها، وعلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، لافتًا إلى دعم التعاون مع الجهات المعنية بالبيئة، ومشاركتها في مختلف الفاعليات العلمية المحلية والدولية التي تعقدها الجامعة.