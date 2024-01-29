الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم فعاليات للأطفال بمكتبة مصر العامة في أسيوط

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها الرئيسي أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة.


يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030م.


التنسيق بين كافة الجهات لتقديم خدمات أفضل


وأوضح اللواء عصام سعد إلى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مكتبة مصر العامة.


وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للامكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.


وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الندوات والفعاليات من بينها كورسات تحسين الخط العربي، ومحاضرة للثقافة المالية والشمول المالى والخدمات غير المالية بالتعاون مع بنك مصر.

كما تم تنفيذ زﻳﺎرة للمكتبة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وزﻳﺎرة لمركز دار الصفا ويأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المكتبة بشكل دوري سواء داخل مقرها أو من خلال المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة وذلك في إطار بناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية التنمية.

IMG-20240129-WA0039
IMG-20240129-WA0039
IMG-20240129-WA0033
IMG-20240129-WA0033
IMG-20240129-WA0034
IMG-20240129-WA0034
IMG-20240129-WA0044
IMG-20240129-WA0044
IMG-20240129-WA0037
IMG-20240129-WA0037
IMG-20240129-WA0040
IMG-20240129-WA0040
IMG-20240129-WA0041
IMG-20240129-WA0041
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة المكتبه المتنقله وصول الخدمات المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة الكشافات المعطلة

إزالة 23 حالة تعديات على أراض زراعية ومخالفات مباني بأسيوط

محافظ أسيوط يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والأسر المستفيدة من "مشروعى مستقبلي"

محافظ أسيوط يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء ضمن الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل