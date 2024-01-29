الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة الكشافات المعطلة

مراجعة أعمدة الانارة
مراجعة أعمدة الانارة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الدورية لمتابعة منظومة الإنارة العامة ورفع كفائتها وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من صيانة جميع الأعمدة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وحرصها على الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


المرور اليومي ومراجعة وصيانة الإنارة


وأوضح محافظ أسيوط، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بالمرور اليومي باستمرار مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورفع كفائتها ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة واستغلال كافة الامكانيات المتاحة لإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية مخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.


وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي بتنفيذ حملة لمراجعة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة الكشافات لجميع الشوارع وتغيير اللمبات المعطلة والأسلاك التالفة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في إطار حرص الحي على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واضفاء المظهر الحضاري.


وشملت الحملة شوارع فريال والعادلي وتقسيم الطرابيشي وشارع أحمد حسن الباقوري بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي قسم الإنارة والكهرباء بالحي وجارى استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع وتغطية الأعمدة المشكوفة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات الدورية الإنارة العامة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية صيانة جميع الأعمدة سلامة المواطنين وخاصة الأطفال

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