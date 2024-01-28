الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والأسر المستفيدة من "مشروعى مستقبلي"

معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، معرض المشروعات الصغيرة والأسر المستفيدة من مشروع "مشروعي مستقبلي" الذي تنفذه هيئة بلان إيجيبت بالتعاون مع جمعية عطاء بلاحدود وجمعية الهدى بمركز القوصية ومديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسيوط والذي أقيم بمجمع المصالح بحي شرق أسيوط وبمشاركة أكثر من 36 عارض بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ومساعدة الأسر المنتجة، بتوفير الرعاية لهم وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة.


جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي شرق وإسراء عبدالجابر مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بأسيوط وأبوالحسن محمد مدير مشروع "مشروعي مستقبلي" بمكتب هيئة بلان بأسيوط.

المعرض يضم المشغولات اليدوية والملابس


وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به التابعة لمشروع "مشروعي مستقبلي" الذي تنفذه هيئة بلان بالتعاون مع جمعية عطاء بلاحدود وجمعية الهدى بالقوصية ومنها (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، اكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية) فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والاكسسوارات والسجاد اليدوي من الحرف اليدوية التابعة للأسر المنتجة بالتصامن الاجتماعي ومركز تأهيل الفتيات المعاقات بالفتح، واستفسر عن أسعار المنتجات.

مطالبة الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات

كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع ومدي إمكانية التوسع في منتجاتهم، موجهًا الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات، مشيدًا بالمنتجات المقدمة في المعرض من المشغولات اليدوية والأقمشة والملابس الجاهزة والمنتجات الخشبية والإكسسوارات والمفروشات والمواد الغذائية وتنوعها بالإضافة إلى أسعارها المناسبة موجهًا الشكر للقائمين على المعرض.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنظيم المعارض للأسر المنتجة وذوي الهمم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لافتًا إلى إقامة معارض دائمة لعرض منتجاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي لهذه الأسر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض المشروعات الصغيرة والأسر المستفيدة مشروع مشروعي مستقبلي هيئة بلان ايجيبت جمعية عطاء بلاحدود وجمعية الهدى بمركز القوصية مديرية التضامن الإجتماعي بمجمع المصالح بحي شرق

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