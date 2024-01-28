الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: مراقبة الأسواق بالمراكز والأحياء وتحرير 31 محضرًا خلال حملة تموينية

مراقبة الأسواق
مراقبة الأسواق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكل مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية من جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، فضلًا عن حملات المرافق للحد من اشغالات المحال التجارية والالتزام بحدود محلاتهم لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن بالطريق العام.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة محمود نجار رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين والبيئة ورخص المحلات والإشغالات استهدفت شوارع الجيش والجمهورية والقناطر وبورسعيد والجلاء وميدان المحطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدى لكل الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين.

مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مراكز وقري المحافظة صلاحية السلع والمنتجات المعروضة والتصدي بكل حسم أشكال الاستغلال للمواطنين وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث

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