محافظ أسيوط يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء ضمن الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بالمراكز والأحياء لرفع كفاءة الشوارع والطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لرؤية مصر2030م.

وأوضح محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (مسئولي الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية) لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن واستكمال خطط التنمية وتحقيق خطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام.



مناقشة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال



وقد تناول اللقاء متابعة الأعمال الجاري تنفيذها واستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن خلال خطة العام المالي الحالي (2024/2023) وبحث ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة فضلًا عن مناقشة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة العمل ونهو الطرق المقرر رصفها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وبناءً على الخطة الزمنية المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الانتقال والنقل والحركة المرورية، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة، مشددًا على عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها، وتوصيل كل المرافق من كهرباء وصرف وغاز واتصالات وغيرها حتى لا يتم إتلاف ما يتم رصفه ما يسهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها.