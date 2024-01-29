إزالة 23 حالة تعديات على أراض زراعية ومخالفات مباني بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة خلال يوم واحد بمراكز الغنايم والبدارى والفتح، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بكافة المراكز والمدن، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



حملات الإزالة تمت تحت اشراف رؤساء المراكز



وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمراكز الغنايم والبدارى والفتح تمت تحت إشراف مصطفى علي رئيس مركز الغنايم ومحمد حسن رئيس مركز البداري وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وتضمنت تنفيذ (5 حالات مباني بمركز الغنايم – 11 حالة مباني بمركز الفتح – 7 حالات أرض زراعية بمركز البداري) بإجمالي عدد حالات إزالة 16حالة تعدي بمباني مخالفة على مساحة 1350م2 فضلًا عن تنفيذ إزالة لعدد 7 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 22 فدان و15 قيراط بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية ومسئولى جهات الولاية من زراعة وري وحماية الأراضي.



ولفت إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة عمليات المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



واضاف أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أول بأول.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء