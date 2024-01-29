تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة؛ للعمل على منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



حملات مكثفة تجوب المراكز والأحياء

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها، وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، لافتًا إلى تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية بمراكز "ديروط، القوصية، ومنفلوط، وأسيوط، وأبوتيج، أبنوب، وساحل سليم، وصدفا".

وفي هذا الإطار تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (439 بطاقة تموين ذكية داخل أحد المخابز، تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، و275 علبة سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر لأحد الأشخاص لحيازته سكر وأرز دون فواتير، وتم مصادرة 350 كجم سكر و75 كجم أرز، وتحرير ٩ جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣٨ تقرير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجن الخاصة بالمخابز، فضلًا عن تحرير 10 تقارير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن)، وذلك بمركز ديروط.

أما في مركز ساحل سليم فقد تم ضبط (إحدى السيارات محملة بكمية 1250 كيلوجراما من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد استخدامها في صناعة الجبنة الموتزاريلا)، وفي مركز أبنوب تم ضبط أحد الأشخاص، وذلك لقيامه بالتصرف في كمية 5 أطنان من سكر المبادرة دون وجه حق، وفي مركز أسيوط تم (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع سكر المبادرة بمقدار 2050 كجم، وتم ضبط 2000 كيس أرز، وتم مصادرة 83 علبة سجائر، وتحرير محضر بيع سجائر أزيد من السعر، وعدد 4 محاضر وتقارير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية).

كما تم تحرير عدد ١٠جنح (5 جنح لتجميع أسطوانات بقصد بيعها في السوق السوداء، وتم مصادر 21 أسطوانة، وتحرير جنحة سجائر دون فواتير، وتم مصادرة 980 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 4 جنح سلع دون فواتير، وتم مصادرة 2100 كجم أرز و730 كجم سكر) بمركز أبوتيج، و(تحرير عدد 3 جنح بيع سجائر أزيد من السعر، وتم مصادرة 152 علبه سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 15 تقرير إثبات حالة للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتوقف جزئي عن الإنتاج) بمركز صدفا.

أما في مركز منفلوط فقد تم (تحرير جنحة ضد أحد الأشخاص لحيازته وعرضه للبيع سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مصادرة 1836 كيس كراتيه وشيبسي منتهية الصلاحية وعدد 8 علب عصير منتهية الصلاحية)، وفي مركز القوصية تم تحرير عدد 8 جنح تنوعت ما بين بيع أسطوانات أزيد من السعر وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول لإحدى المحطات وغلق مستودعات البوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وامتناع عن بيع سجائر، وتم مصادرة 16 علبة سجائر L M)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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