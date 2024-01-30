ضمن خطة التطوير والتجميل.. تركيب "إنترلوك" بالشوارع الضيقة في صدفا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة صدفا مستمرة وفقًا لخطة التطوير والتجميل، المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2023- 2024 وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقًا لخطة الدولة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة صدفا التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع فرج سليمان وتفرعاته وشارع لوحة الكهرباء بصدفا بحرى البلد لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطنين.

ياتي وذلك بإشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة و...) وغيرها قبل وأثناء وبعد التنفيذ حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون إتلاف أو تغيير.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولًا بأول للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأكد اللواء عصام سعد علي استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بمختلف المراكز والقري وذلك لضمان توفير طرق آمنة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري والجمالي

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك