تكريم مسئولي معهد بحوث التناسليات بالهرم ومدير طب بيطري أسيوط لتنظيم قوافل بيطرية مجانية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسئولي معهد بحوث التناسليات بالهرم، ومدير الطب البيطري بأسيوط، تقديرًا لجهودهما في تنفيذ قوافل بيطرية مجانية بقرى المحافظة، والتي تم تنظيمها في إطار برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدى صغار الفلاحين بقرى المحافظات المصرية، لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لدي المواطنين.



وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كرم المحافظ بمكتبه الدكتور نادر رشاد نصار المشرف على القوافل، الدكتور صلاح علي قطب وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، فريق معهد بحوث التناسليات المشارك في القوافل، كما تم إهداء درع المعهد للمحافظ تقديرًا لدعمه المستمر لتنفيذ القوافل البيطرية بقرى المحافظة.



استعراض جهود القوافل البيطرية



وتم خلال اللقاء استعراض جهود القوافل البيطرية التي استهدفت قرى المحافظة خلال أسبوع فضلًا عن الدورات التدريبية للأطباء البيطريين بالمحافظة لاستدامة الخدمات البيطرية ونقل الخبرات وذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى والمعهد.



ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولي بحوث التناسليات بالهرم ومديرية الطب البيطري بالمحافظة لجهودهم في تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة وتبادل الخبرات البيطرية واستدامة الخدمات مشيدًا بالتعاون المستمر بين معهد بحوث تناسليات الهرم ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع، معلنًا تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم بالمجان، وطالب مسئولي المعهد بالتعاون مع المحافظة في دراسة تطوير مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة والاستفادة من الخبرات البيطرية لأطباء المعهد.



وأشار مدير معهد بحوث تناسليات الهرم إلى أن القوافل البيطرية استهدفت قرى دير الجبراوي بأبنوب وقرية الشيخ عتمان بمركز البداري وقرية فزارة بالقوصية وقرية كيمان سعيد بمركز صدفا وقرية بهيج بمركز أسيوط وتم خلالها الكشف على 3709 حالة بإجمالي 4600 مستفيد من صغار المربين وتم خلالها تجريع الحيوانات واجراء التلقيح الصناعي للمئات من الحالات علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية والجلدية.





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