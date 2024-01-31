الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الأول

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

يكثر التساؤل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الفصل الدراسى الأول، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %.

 اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الأول متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عبر الدستور

وقال الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع النتيجة على موقع جريدة الدستور: من هنا.

 موعد تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وانتهت في 24 من يناير الجاري، وسط استعدادات مكثفة خلال أيام الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة ملائمة للطلاب.
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وبلغ  عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية  106648 طالبًـا أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

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