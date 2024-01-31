الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المدارس بالجيزة.. اليوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بجميع المدارس الإعدادية اليوم الأربعاء.

وكان قد اعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

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وجاء ترتيب الإدارات التعليمية فى نسب التفوق.. كالتالى:

في المركز الأول "الهرم"، الثاني "الدقي"، الثالث "العجوزة"، الرابع "6 أكتوبر"، الخامس "الشيخ زايد"، السادس "الصف"، السابع "الوراق"، الثامن "جنوب الجيزة"، التاسع "العمرانية"، العاشر "شمال الجيزة".

الحادى عشر "البدرشين"، الثاني عشر "العياط "، الثالث عشر "حدائق أكتوبر"، الرابع عشر "منشاة القناطر"، الخامس عشر "أطفيح"، السادس عشر "بولاق الدكرور"، السابع عشر "الحوامدية"، الثامن عشر "كرداسة"، التاسع عشر "أوسيم"، العشرون "أبوالنمرس"، والحادي والعشرون "الواحات البحرية".

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.

وتقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية؛ حيث حصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبًا.

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البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

في ذات السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، اليوم الأربعاء عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وطالب أيمن موسي، مدير المديرية، بأنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، وذلك من خلال رقم جلوس الطالب خلال اليوم.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبًا وطالبة  حضر منهم  ١٨٦٢٦٦ طالبًا وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤%.

نتائج الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية جميع المدارس الإعدادية لعام الدراسي 2023 2024 محافظ الجيزة أشرف سلومة

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