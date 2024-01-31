الأربعاء 31 يناير 2024
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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات وآخر موعد لتحريرها

امتحانات
امتحانات

ارتفع البحث عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

1- يدخل الطالب على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم (للدخول اضغط هنـــــا)

2- اختيار الخدمات الإلكترونية

3- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

4- تسجيل الدخول

5- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

6- اضغط على كلمة تسجيل الدخول

7-  كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني

8- ستظهر لك استمارة الثانوية العامة

9- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة

10- يرفع الطالب المستندات

11- يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة، والضغط على على حفظ.

12- طباعة استمارة الثانوية العامة 2024.

آخر موعد لانتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. والمستندات المطلوبة

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هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

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استمارة الثانوية العامة 2024 في المدارس

أتاحت المدارس الثانوية العامة بالمحافظات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال شئون الطلاب التابع للمدرارس، مؤكدة أنه يجب حضور الطالب في المدرسة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

تكون رسوم استمارة الثانوية العامة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لأول مرتين، 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، وتكون رسوم استمارة الثانوية العامة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة الثالثة أو الرابعة، حوالي 410 جنيهات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أنه يجب على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11-2-2024، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

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