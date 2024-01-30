الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

الثانوي
الثانوي

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم عن طريق بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز المعلومات فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لنتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي جرت في كل محافظة حسب جدول خاص بها.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي نتيجه الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي؟

يبحث الطلاب وأولياء الأمور منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول عن نتيجة أولى ثانوي في جميع المحافظات بعد ان أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وضعت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول كل على حدة.

ولم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي خلال أيام، وسيتم إعلانها بشكل منفصل لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات. 

ويتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي بالدرجات، وأدى الطلاب امتحاناتهم على التابلت في المدارس التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت، أما في المدارس التي واجهت مشكلة في الإنترنت، فقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول على الورق.

آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الاول الثانوي للطلاب من جميع المحافظات بجانب توفيرها في المدارس ومن خلال المواقع الرسمية للمدارس على منصة الفيس بوك.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/، ثم اختيار نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس، تحديد الفصل الدراسي الأول 2024، تسجيل رقم جلوس الطالب، الضغط على عرض نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس.

txt

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

txt

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة الثانوية العامة نتيجة أولى ثانوي موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة