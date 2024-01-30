بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم عن طريق بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز المعلومات فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لنتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي جرت في كل محافظة حسب جدول خاص بها.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي نتيجه الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي؟

يبحث الطلاب وأولياء الأمور منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول عن نتيجة أولى ثانوي في جميع المحافظات بعد ان أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وضعت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول كل على حدة.

ولم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي خلال أيام، وسيتم إعلانها بشكل منفصل لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

ويتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي بالدرجات، وأدى الطلاب امتحاناتهم على التابلت في المدارس التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت، أما في المدارس التي واجهت مشكلة في الإنترنت، فقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول على الورق.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الاول الثانوي للطلاب من جميع المحافظات بجانب توفيرها في المدارس ومن خلال المواقع الرسمية للمدارس على منصة الفيس بوك.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/، ثم اختيار نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس، تحديد الفصل الدراسي الأول 2024، تسجيل رقم جلوس الطالب، الضغط على عرض نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس.