الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لانتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. والمستندات المطلوبة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يتساءل الملايين من أولياء الأمور عن آخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك لتسجيل بيانات طلاب 3 ثانوي عام في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية والتي بموجبها يتم استخراج رقم جلوس للطالب وفقا لشعبته الدراسية المسجلة في الاستمارة (علمي، أدبي).

أخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الثالث الثانوي 2023/2024 بضرورة إدخال بياناتهم في الاستمارة الالكترونية المؤهلة لدخول الامتحانات وذلك قبل أخر موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري 2024 في بيانها الرسمي

ويتم طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر على موافقته على كافة المعلومات الواردة فيها والتي تخص ابنه بصفته المسؤول عنه تعليميا أمام القانون وأن كافة البيانات المسجلة صحيحة في موعد أقصاه يوم 11 فبراير المقبل.

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تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.. والأوراق المطلوبة

خطوات تسجيل استمارة امتحانات 3 ثانوي 2024

يمكن لطلاب 3 ثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في كافة محافظات الجمهورية تسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها.

تحديد المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية.

تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة.

الضغط على كلمة حفظ.

طبعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة عقب توقيع ولي الأمر.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

يمكن حصر الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 ثانوي 2024 فيما يلي:-

عدد 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي.

إيصال سداد رسوم التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023/2024.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل المشروعات.

حافظة مستندات بلاستيكية.

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