الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور معرفة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر جوجل، ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 ،مع اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي في أغلب محافظات مصر في الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات الشهادة الإعدادية.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر رقم الجلوس 2024 في الترم الأول، من أجل الحصول على النتيجة بعد ظهورها، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والتجميع لجميع الدرجات، والتي تخصصها المواقع الرسمية بالمديريات على مستوى المحافظات، أو سيكون من خلال التوجه للمدرسة التابع لها الطالب، أو سوف تكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وذلك من خلال الموقع الرسمي في وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هتا. ثم اختر المرحلة التعليمية. واضغط على الصف الثالث الإعدادي. ثم اختر الفصل الدراسي الأول. اضغط على الفصل الدراسي الأول. القيام بإدخال البيانات المطلوبة. ثم كتابة رقم الجلوس. ثم الضغط على «استعلام». واخيرا ظهور النتائج.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وجاء توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024، كالتالي:-

مادة اللغة العربية: يكون 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: يكون 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: يكون 20 درجة.

مادة العلوم: يكون 20 درجة.

ويكون إجمالي مجموع المواد سيساوي 140.

اقرأ أيضا:

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

حساب النسبة المئوية للشهادة الإعدادية 2024

ويتاح حساب النسبة المئوية ل نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وذلك من خلال إجراء عملية حسابية القسمة ثم يقوم بضرب الناتج × 100 ومن ثم سوف تحصل على النسبة المئوية التي تريدها.