مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

يبحث آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك للاطمئنان على نتيجتهم قبل بداية الترم الثاني، وكثف البحث عن نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب نقدم نتائج الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 83.6%، وبلغ عدد المتقدمين 104000 طالب وطالبة. وكان عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على 50 % فأكثر 86490 طالبا وطالبة. تم إعلان النتائج بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع الدستور

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الاسكندرية معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس فقط من خلال موقع الدستور عبر الرابط التالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر بوابة الاسكندرية

يُمكن للطالب تسجيل الدخول على الرابط الرسمي والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط الرسمي للمديرية التعليمية عبر موقع محافظة الإسكندرية من هنا.

2- اختيار أيقونة نتائج الشهادات الإعدادية.

3- اختيار الفصل الدراسي الأول وإدخال الرقم القومي للطالب.

4- الضغط على "إظهار النتيجة"، وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة الإسكندرية فور إعلانها.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية

أكد الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن النتيجة قد تم رفعها على الموقع الإلكتروني من هنـــــــا، وأشار أبوزيد إلى أنه يمكن تقديم التظلمات بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وحتى نهاية خمسة عشر يومًا، مع إمكانية التظلم من نتائج صفوف النقل بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية المعتمدة.

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