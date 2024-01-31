الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة امتحانات الصفوف
نتيجة امتحانات الصفوف الاعدادية

يبحث آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك للاطمئنان على نتيجتهم  قبل بداية الترم الثاني، وكثف البحث عن نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية  عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب نقدم نتائج الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 83.6%، وبلغ عدد المتقدمين 104000 طالب وطالبة. وكان عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على 50 % فأكثر 86490 طالبا وطالبة. تم إعلان النتائج بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع الدستور 

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الاسكندرية معرفة  نتيجة الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس فقط من خلال موقع الدستور عبر الرابط التالي: 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المدارس بالجيزة.. اليوم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر بوابة الاسكندرية 

يُمكن للطالب تسجيل الدخول على الرابط الرسمي والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الرابط الرسمي للمديرية التعليمية عبر موقع محافظة الإسكندرية من هنا.

2- اختيار أيقونة نتائج الشهادات الإعدادية.

3- اختيار الفصل الدراسي الأول وإدخال الرقم القومي للطالب.

4- الضغط على "إظهار النتيجة"، وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة الإسكندرية فور إعلانها.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية 

أكد الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن النتيجة قد تم رفعها على الموقع الإلكتروني  من هنـــــــا، وأشار أبوزيد إلى أنه يمكن تقديم التظلمات بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وحتى نهاية خمسة عشر يومًا، مع إمكانية التظلم من نتائج صفوف النقل بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية المعتمدة.
إقرأ أيضًا: برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الأول

الشهادة الاعدادية الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر بوابة الاسكندرية التظلمات الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول نتيجة الشهادة الاعدادية ترم اول نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

مواد متعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 الترم الأول

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين