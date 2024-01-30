موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

حددت محافظة الدقهلية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية أيمن مختار المحافظ بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجاري 2023 -2024 الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

خصصت محافظة الدقهلية رابط خاصة لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية، حيث وضعت رابط الكتروني عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوضحته أنه خاص بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ناصر شعبان أن إجراءات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي مازالت مستمرة، وأنه تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية.

وحدد موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بداية فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق باقي المواد ورصد الدرجات وتدقيقها واعتمادها من محافظ الدقهلية.

بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الدقهلية

تتوفر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية في المدارس بالمجان لجميع الطلاب، ولا تتوفر عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الدقهلية، بعد أن خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط خاص لـ نتيجة ثالثة إعدادي بالدقهلية ويمكنك الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بعد اعتمادها، وذلك من خلال الرابط التالي https://www.facebook.com/profile.php?id=100093117851779

يذكرأن طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري 2023 -2024، وأدى حوالي 110 ألف طالب وطالبة أمام 635 لجنة وذلك في الفترة من 18 يناير حتى 25 يناير الجاري، وبدأت بعدها عمليات تصحيح الامتحانات والجارية حتى الآن في كنترول الشهادة الاعدادية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.