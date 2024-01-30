الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

حددت محافظة الدقهلية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية أيمن مختار المحافظ بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجاري 2023 -2024 الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

 

خصصت محافظة الدقهلية رابط خاصة لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية، حيث وضعت رابط الكتروني عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوضحته أنه خاص بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ناصر شعبان أن إجراءات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي مازالت مستمرة، وأنه تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية.

وحدد موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بداية فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق باقي المواد ورصد الدرجات وتدقيقها واعتمادها من محافظ الدقهلية.

 

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الدقهلية

تتوفر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية في المدارس بالمجان لجميع الطلاب، ولا تتوفر عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الدقهلية، بعد أن خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط خاص لـ نتيجة ثالثة إعدادي بالدقهلية ويمكنك الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بعد اعتمادها، وذلك من خلال الرابط  التالي https://www.facebook.com/profile.php?id=100093117851779

يذكرأن طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري 2023 -2024، وأدى حوالي  110 ألف طالب وطالبة أمام 635 لجنة  وذلك في الفترة من 18 يناير حتى 25 يناير الجاري، وبدأت بعدها عمليات تصحيح الامتحانات والجارية حتى الآن في كنترول الشهادة الاعدادية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية. 

 

 

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

txt

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية نتيجة ثالثة إعدادي بالدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة ثالثة إعدادي

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى