وزير التعليم: مدرسة "STEM" في كل محافظة والقيادة السياسية تدعم مدارس المتفوقين

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي من خلال مؤتمر نظام التعليم "stem" في مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعن التوصيات الخاصة بالمؤتمر، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إقامة مدرسة في كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب، حيث أن هذه المدارس تكون داخلي مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من أهم التحديات التي تواجه مدارس المتفوقين.

وأضاف الوزير، أن هناك تحديات أخرى تتمثل في المعلم الذي يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين. والتحدي الثالث هو وجود مدارس للمتفوقين في كل محافظة تكون مدارس داخلية مما يوفر التكلفة. وأشار إلى وجود شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع في هذه المدارس مع توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لأن طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق. كما أشار حجازي إلى نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام، حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة في مدارس المتفوقين إلى التعليم العام من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية. وأشار حجازي إلى تحويل مدارس "STEM" إلى "STEAM" بهدف إدخال الجوانب الفنية.

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات اليوم الثاني للجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان "الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير ٢٠٢٤.

واستعرضت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم STEM في مصر؛ وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم بشكل عام.

وفى كلمته، رحب محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة بالحضور معربا عن سعادته بالمشاركة اليوم؛ لمناقشة ومشاركة رؤى حول رحلة الوزارة في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، لإيمانها بأهمية توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب المتفوقين لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات إلى أن مدارس المتفوقين "STEM" تعكس تفردا وتفوقًا في تقديم تعليم ذو جودة عالية، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة جزءا من تحقيق طموحات الطلاب وتوجيههم نحو النجاح، مضيفًا أن رؤية الوزارة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل، حيث تسعى جاهدة لبناء جيل واعد مستعد لتحديات المجتمع والعالم بأسره.

وأوضح محمد عطية أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية تناسب تطلعات الطلاب وتشجع على التفكير النقدي والإبداع، وشحذ قدراتهم وإعدادهم لمواكبة التطور واكسابهم المهارات ليكونوا قادرين على الابتكار.