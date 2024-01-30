الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: مدرسة "STEM" في كل محافظة والقيادة السياسية تدعم مدارس المتفوقين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي من خلال مؤتمر نظام التعليم "stem" في مصر تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعن التوصيات الخاصة بالمؤتمر، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إقامة مدرسة في كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب، حيث أن هذه المدارس تكون داخلي مما يتطلب تكلفة كبير للغاية وهذه من أهم التحديات التي تواجه مدارس المتفوقين.

وزير التعليم يشهد استعراض النجاحات والتحديات في نظام "STEM"

وأضاف الوزير، أن هناك تحديات أخرى تتمثل في المعلم الذي يجب أن يكون على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين. والتحدي الثالث هو وجود مدارس للمتفوقين في كل محافظة تكون مدارس داخلية مما يوفر التكلفة. وأشار إلى وجود شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع في هذه المدارس مع توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لأن طلاب هذه المدارس هم من يصنعوا الفارق. كما أشار حجازي إلى نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام، حيث تم تطبيق المشروعات البحثية المطبقة في مدارس المتفوقين إلى التعليم العام من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية. وأشار حجازي إلى تحويل مدارس "STEM" إلى "STEAM" بهدف إدخال الجوانب الفنية.

وشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات اليوم الثاني للجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان "الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير ٢٠٢٤.

واستعرضت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم STEM في مصر؛ وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم بشكل عام.

txt

وكيل "تعليم القاهرة" يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم STEM

وفى كلمته، رحب محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة بالحضور معربا عن سعادته بالمشاركة اليوم؛ لمناقشة ومشاركة رؤى حول رحلة الوزارة في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، لإيمانها بأهمية توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب المتفوقين لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات إلى أن مدارس المتفوقين "STEM" تعكس تفردا وتفوقًا في تقديم تعليم ذو جودة عالية، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة جزءا من تحقيق طموحات الطلاب وتوجيههم نحو النجاح، مضيفًا أن رؤية الوزارة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل، حيث تسعى جاهدة لبناء جيل واعد مستعد لتحديات المجتمع والعالم بأسره.

وأوضح محمد عطية أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية تناسب تطلعات الطلاب وتشجع على التفكير النقدي والإبداع، وشحذ قدراتهم وإعدادهم لمواكبة التطور واكسابهم المهارات ليكونوا قادرين على الابتكار.

نظام التعليم STEM الطلاب المتفوقين تجربة مدارس المتفوقين المجتمع المدنى رجال الاعمال

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى