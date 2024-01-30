عميد "تربية عين شمس": الجامعات تؤهل المعلمين للتعامل مع طلاب "stem"

قالت الدكتورة صفاء شحاتة، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إن الجامعات تؤهل المعلمين للتعامل مع طلاب مدارس “stem”، موضحة أن برنامج تدريبهم أعد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لتدريب المعلمين.

أضافت شحاتة، خلال اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أن مشروعات "كابستون" الذي يؤديه الطلاب في مدارس المتفوقين تؤكد أن مصر بخير، وتبرز المجهود المبذول مع هؤلاء الطلاب، متابعة "ألاحظ اختلاف كبير من هؤلاء الطلاب عند دخولهم الجامعة عن الطلاب في المدارس العادية".

تغيير طريقة الجامعات لتدريب المعلمين

وأعلنت أن الطلاب يقوموا بعمل أبحاثهم في معامل الأساتذة ولديهم تطلع وحب للبحث والعلم، وأكدت أن هؤلاء الطالب غيروا في طريقة الجامعات لتدريب المعلمين ليستطيعوا التعامل مع مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب.

من جهته، قال الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن كليات العلوم والهندسة بالجامعات تقوم بتأهيل المعلم على أعلى مستوى، والطلاب يقومون بايجاد حلول للمشاكل الموجودة حاليا في المجتمع.

وأضاف، أن ما يميز طلاب مدارس stem عند دخولهم الجامعة يكونوا مختلفين عن الطلاب الذين تخرجوا من مدارس عادية وتكون لهم لائحة مختلفة، لانهم اعتادوا علي عمل المشاريع والعمل بشكل جماعي.

تابع "ننتظر منهم قيادات تقود الفكر في المجتمع في مختلف المجالات، واقترح وجود تنسيق مختلف لطلاب stem لدخول الجامعات،ومش بعد كل المجهود المبذول منهم يدخلون في التنسيق العادي للجامعات ويلتحقون بكليات نظرية ويفاجئون بنظام تعليمي مختلف تماما".

وقال الدكتور محمد كساب، ممثل وكالة الفضاء المصرية، إن نظام التعليم التقليدي يعمل علي تقييد العمل وضعف حاسة الابداع، وهذا يظهر واضحا جدا في طلاب كلية الهندسة في السنة الأولي، متابعا "طالب المدرسة العادية جاي حافظ مناهج انما طالب stem يعمل علي البحث والإبداع وهذا هو أساس الهندسة".

وطالب كساب بتعميم دراسة منهج مدارس stem في جميع المدارس، مع زيادة عدد مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، لأن طالب stem مناسب جدا في وكالة الفضاء المصرية ونرحب بهم للتدريب، ونقدم منح لخريجي الجامعات من مدارس stem للحصول على الماجستير.

وقالت رانيا القزاز، من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن مؤسسات المجتمع المدني تقدم منح للطلاب المتميزين سواء داخل أو خارج مصر، وبالنسبة للمعلمين يتم تقديم منح لهم بالجامعة الأمريكية للحصول علي الماجستير وتقديم تدريبات عن كيفية تعاملهم مع طلاب مدارس stem باعتبارهم طلاب متميزين.

وأضافت أنه يتم التنسيق مع جامعات عالمية مثل جامعة ميتشجن أو جامعات خاصة في مصر مثل الجامعة الأمريكية أو جامعة النيل، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاختيار أفضل العناصر للحصول علي هذه المنح.